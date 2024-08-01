影／中職最多勝投投手引退 沈默王牌潘威倫分享心情

統一獅潘威倫從2003年加盟獅隊至今，歷經22個不朽的球季，背負著象徵統一獅王牌的18號，成為中華職棒史上最多勝投的投手，也是各項投手紀錄巔峰紀錄締造者。

潘威倫下午在統一獅沈默王牌潘威倫生涯引退記者會中，分享自己引退的心情，回憶過往令人難忘的時刻，並感謝球迷朋友長久以來的支持。

潘威倫22年的職棒生涯裡，他不僅為統一獅隊拿下六座總冠軍，更是在獅隊勇奪隊史唯一次三連霸時，站在投手球上面對強悍的兄弟象，振臂守護勝利，創下榮耀，而潘威倫更在國際賽場上展現了驚人的實力，寫下難以打破的里程碑，被稱為「為國際賽而生的男人」。