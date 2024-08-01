中職／李多慧與蔣萬安南機場夜市同框 網：為什麼萬安可以？

韓籍啦啦隊女神李多慧去年來台發展後爆紅，也經常拍攝高質感影片分享台灣生活，成為另類觀光大使。今年她轉戰味全龍隊，台北市長蔣萬安近期也和她同框，享受南機場夜市美食。

李多慧因精湛舞技和親民個性，在台灣迅速爆紅，並掀起韓籍啦啦隊熱潮。不只在球場有大批死忠粉絲支持，她還接下許多廣告和電視節目邀約，人氣水漲船高，IG追蹤數破150萬。今年3月她發行單曲專輯《HUSH》，日前更被駐台北韓國代表處任命為韓國名譽大使。

李多慧昨天在IG小帳分享一段影片，台北市長蔣萬安驚喜現身，李多慧穿著桃紅色上衣搭配白色短裙，造訪南機場夜市，與蔣萬安一起品嘗台灣小吃。李多慧還將粉色包包和奇異筆交給蔣萬安，請他幫忙簽名。

影片一出，網友紛紛留言表示，「為什麼萬安可以？」、「帥氣市長配可愛多慧」、「我現在開始立志成為市長」、「市長請直接簽下多慧當台北市觀光大使」、「好羨慕萬安」。