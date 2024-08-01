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中職／潘武雄許願再看嘟嘟拉弓 潘威倫：要看氣氛

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊今天為「嘟嘟」潘威倫（中）舉辦引退系列活動宣告記者會。記者蘇健忠／攝影
統一獅隊今天為「嘟嘟」潘威倫（中）舉辦引退系列活動宣告記者會。記者蘇健忠／攝影

統一獅隊今天公布潘威倫引退系列活動，也曝光隊友們對潘威倫的回憶影片，潘威倫邊看邊想起一同奮戰的點滴，但至於「TAKE」潘武雄許願再看見一次「嘟嘟拉弓」，潘威倫笑說：「要看氣氛。」

神獸「嘟嘟」潘威倫宣告今年球季後引退，9月28日在台北大巨蛋舉辦引退賽、29日賽後在台南主場進行引退儀式，今天的宣告記者會上，潘威倫過去戰友以及現在隊友都現身，分享予潘威倫相處的過往。

潘威倫表示，看到總教練林岳平、高志綱等以往的隊友，想起以前的打球時光，也很開心有緣跟年輕學弟們一起相處，「場上、場下的點點滴滴都滿特別，感謝有這個緣份遇到他們。」

統一獅隊今天為「嘟嘟」潘威倫舉辦引退系列活動宣告記者會。記者蘇健忠／攝影
統一獅隊今天為「嘟嘟」潘威倫舉辦引退系列活動宣告記者會。記者蘇健忠／攝影

其中潘武雄印象最深刻是2009年總冠軍賽，潘威倫銜命在第7戰第9局登板關門，飆出再見三振後，握拳、拉弓、蹲下動作一氣呵成，很想在潘威倫退休前再看到一次。

潘威倫看到好友的願望表示：「TAKE有提出這個想法，當時是有這個氛圍，氛圍到了才做出動作，平常刻意要做會太彆扭。」

潘威倫也參與過潘武雄、高國慶等人的引退儀式，當下想起過往回憶有很多感觸，如今輪到自己的引退，是否會被情感衝擊落淚？潘威倫自己也無法預料，「就看感覺吧，可能一個氣氛。」

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潘威倫 潘武雄 高國慶

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