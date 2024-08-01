韓職／斗山熊狂攻30分血虐起亞虎 單日5場109分創紀錄
韓國職棒今年出現「打高投低」現象，斗山熊隊昨天以30：6打爆起亞虎隊創多項紀錄，韓職單日5場比賽共109分，也打破1999年6月13日的106分紀錄。
起亞虎隊在主場迎戰斗山熊隊，沒想到第6局被灌進11分，終場以6：30慘敗。據韓媒《OSEN》報導，這是韓職史上首次有球隊單場30分，分差24分也是歷史最多。
另外，韓華鷹隊以18：7大勝KT巫師隊、SSG登陸者隊以12：11險勝樂天巨人隊、LG雙子隊以11：5擊敗三星獅隊、NC恐龍隊以9：0完封培證英雄隊。5場比賽累積109分創韓職紀錄，1999年6月13日韓職有7場比賽（含雙重賽），總共得到106分。
起亞虎雖然被打爆，但目前戰績60勝40敗2和，仍排名聯盟第1，領先第2的LG雙子5場勝差，就算狂失30分，起亞虎團隊防禦率4.57也還是聯盟最佳。
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