中職／DU MY BEST！潘威倫引退賽最高票價8818元

統一獅隊神獸「嘟嘟」潘威倫宣告今年球季後引退，9月28日在台北大巨蛋舉辦引退賽、29日賽後在台南主場進行引退儀式，喊出「DU MY BEST」的主軸，兩場賽事最高票價都來到8818元。

今年是潘威倫生涯第22年，出賽395場、投2116.2局、投出3萬1113球、拿下1183次三振、奪下149勝，各項紀錄持續累積，引退年最後的燃燒，每一球都是熱血，每一球都是紀錄。

主視覺及Logo設計都納入潘威倫中華隊及中職時期的身影，紀錄潘威倫的精采時刻，引退賽紀念球衣結合獅隊傳統條紋設計，並融入金色色調象徵他的不朽傳奇，球衣上還有6顆星星，代表潘威倫為統一獅隊拿下的6座總冠軍。

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫引退系列活動，最高票價來到8818元。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫引退系列活動，最高票價來到8818元。圖／統一獅隊提供

28日的引退賽，尊榮豪華特區票價來到最高的8818元，限量1818席，門票外還包含2001中華隊潘威倫主場球衣、2017年中華隊潘威倫客場球衣，以及潘威倫中華隊公仔、實戰比賽球、引退毛巾、止滑粉及觀戰證書。

29日引退儀式在台南球場同樣最高票價為8818元，限量60席，贈品有NBA等級的專屬座椅、引退球衣球迷版、實戰紀念球、紀念帽、紀念卡、止滑粉、球衣造型提袋及球員卡。