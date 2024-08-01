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中職／棒球場玩密室逃脫有搞頭 悍將主題日邀小春開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將「征戰野球」主題日，與密室逃脫知名品牌Miss GAME合作，在新莊棒球場打造出實境解謎遊戲。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將「征戰野球」主題日，與密室逃脫知名品牌Miss GAME合作，在新莊棒球場打造出實境解謎遊戲。圖／富邦悍將隊提供

你能解開棒球場的謎團嗎？富邦悍將「征戰野球」主題日在8月10日、11日登場，悍將與密室逃脫知名品牌Miss GAME合作，在新莊棒球場打造出實境解謎遊戲，8月10日更邀請到饒舌歌手小春Kenzy來到新莊棒球場為悍將開球。

悍將與密室逃脫品牌Miss GAME共同打造創新的棒球實境解謎，將整個解謎地點擴大至新莊棒球場，邀請家人們化身漫畫中的棒球選手，透過遊戲指引，挑戰解開重重難關，成功解謎者還可以獲得限量好禮。

「征戰野球」主題日結合漫畫與密室逃脫解謎元素，將悍將球員二次元化，創造出漫畫風格的悍將球星成為主視覺，設置大型主題背板讓大家合影留念。

主題日並推出內野進場贈品「悍將漫畫-征戰野球書籤卡」，內野球迷可隨機獲得一款書籤卡，10日贈送李宗賢、申皓瑋、范國宸、曾峻岳款式，11日贈送王正棠、陳仕朋、戴培峰、張育成款式，另外還有隱藏版人物，2天共九款數量有限送完為止。

夢想的詮釋可以有很多種，小春用饒舌圓屬於自己的棒球夢！富邦悍將10日賽前邀請 「頑童MJ116」成員小春Kenzy為比賽開球，小時候曾受過科班棒球訓練的小春也曾有過職棒夢，但後來選擇音樂之路，但他仍沒有忘記棒球持續關注，不只參加球隊踏上球場，這次更要來到新莊棒球場，為富邦悍將開球。

「征戰野球」主題日兩天賽前的15：30還有舞台活動等著大家，讓Fubon Angels 陪你一起解任務！10日「我是漫畫家」要與Fubon Angels一同畫畫猜題來破關，11日「 解謎達人」來和Fubon Angels動一動腦，解決所有機智難題。主題日期間悍將APP也會推出限時任務「邦幫悍將機器人」，讓所有悍將家人一同來解謎。

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