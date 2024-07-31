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中職／郭嚴文轉隊首轟點燃引信 龍隊猛攻9分中止4連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
郭嚴文敲出轉戰味全龍隊後的第1支全壘打。圖／味全龍隊提供
郭嚴文敲出轉戰味全龍隊後的第1支全壘打。圖／味全龍隊提供

前4場只打下2分的味全龍隊今天火力全開，全場14支安打，靠打擊以9：8擊敗台鋼雄鷹隊，中止4連敗，郭嚴文也在花蓮棒球場敲出轉戰龍隊後的第1支全壘打。

郭嚴文在3局上敲出的2分砲為龍隊先馳得點，加上郭天信的2分打點三壘打，單局用5支安打換回4分；4局上則是4支安打、2次四壞保送串連，加上高飛犧牲打助攻，再添4分。

雄鷹隊未輕易放棄，4局下魔鷹敲出3分砲開啟追分模式，也是個人本季第20轟，6局下5支安打，包含呂詠臻上場後連敲4安，也打進4分追到1分差。

9局上劉基鴻滿壘時敲出的高飛犧牲打成為關鍵，9局下陳冠偉上場後沒讓昨天再見暴投又上演，雖被藍寅倫敲出陽春砲，但面對另3名打者都用三振解決，守住1分差的勝利。

郭嚴文敲出轉戰味全龍隊後的第1支全壘打。圖／味全龍隊提供
郭嚴文敲出轉戰味全龍隊後的第1支全壘打。圖／味全龍隊提供

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台鋼雄鷹 郭嚴文

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