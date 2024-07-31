中職／換投風雲…兄弟逆轉後被逆轉 高塩將樹奪首勝

中信兄弟隊今晚在7局下把握統一獅隊換投良機，單局攻下4分逆轉3分落後，不料9局上換獅隊猛攻兄弟終結者，胡金龍代打敲出2分打點，單局5分又要回領先，最終獅隊以8：5拿下勝利，3連勝升上下半季戰績第2位。

兄弟新秀投手盧孟揚本季首次先發，以96球投了5.1局寫下生涯新高，被敲5支安打僅丟掉1分，6局上1出局後連投2次保送，之後因投手犯規奉送壘包，再被林益全敲出內野安打而掉分。

而獅隊在7局上靠著蘇智傑在2出局後的二壘安打，敲回2分打點，取得3：0領先，不料在先發投手羅昂投完6局無失分退場後，賽局風雲變色。

統一獅隊陳聖平。圖／統一獅隊提供

7局下劉軒荅接替投球，兄弟把握機會，曾頌恩先敲內野安打，1出局後岳政華敲安，2出局後岳東華的安打帶有1分打點，此時獅隊又換上江承峰，但許基宏仍然敲出中外野深遠飛球，球打到陳傑憲手套彈出來，形成二壘安打敲回2分追平，陳俊秀再補刀敲出超前安打。

張志豪雖在8局下敲出陽春砲，然而獅隊在9局上吳俊偉登板後，先是陳傑憲在1出局後敲出安打，接著林安可保送、蘇智傑敲安，打回1分，2出局後邱智呈、陳聖平兩支1分打點安打將比數超前，胡金龍代打敲出適時安打，貢獻2分打點，擴大領先。

統一獅隊胡金龍代打敲出2分打點安打。圖／統一獅隊提供

邱浩鈞9局下雖然一開始出現失誤，但接下來連3次三振守住勝利，而8局下上場中繼的高塩將樹也以1局失1分的表現，在加盟獅隊第2場出賽就拿下生涯首勝。