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中職／魔鷹20轟出爐洋將第5快 集滿花東炸裂史上第3人
面對8分落後，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹今天在4局下一發3分砲拉近分差，也是個人本季第20轟，成為近16年來第一位達成單季20轟的外籍打者，而集滿花蓮、台東兩座球場炸裂是史上第3人。
今日在花蓮棒球場的雄鷹與味全龍隊之戰，龍隊在3局上靠著郭嚴文2分砲帶動單局4分攻勢，4局上安打加上保送串起攻勢，再攻下4分大局。
而4局下魔鷹在落後局面敲出右外野3分砲，棒打龍隊投手郭郁政，將比數拉近到3：8，魔鷹成為本季第1位20轟打者，前一位單季20轟的洋將已經是2008年的布雷，而魔鷹花71場敲出20轟，與1992年、1996年鷹俠並列史上第18快、洋將第5快。
魔鷹7月10日在台東棒球場開轟時，成為中職史上首位在台東球場開轟的洋砲，加上今天花蓮開轟，過去也僅有張泰山、林承飛曾辦到過，張泰山更是史上唯一集滿花蓮、台東、羅東三座東部球場開轟的球員。
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