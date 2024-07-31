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中職／猿隊去花蓮無移動日 聯盟協調關鍵在蘇花有無通
樂天桃猿隊周四在新莊比完、周五要在花蓮出賽，蘇花公路仍有管制下浮現交通難題，總教練古久保健二對於缺乏移動日難以理解，聯盟也對此回應表示，曾協調主場球團調整賽程將周五作為移動日，但蘇花可通行後則照原定安排。
猿隊今天、明天在新莊棒球場與富邦悍將交手，接著後天就要到花蓮對上味全龍隊，然而受到颱風凱米影響，台鐵北迴部分路段尚未通車，蘇花公路則是1天僅開放3個時段、各1小時通行。
猿隊總教練古久保健二今天直言，「有花蓮的比賽卻沒有移動日，這點比較難理解。」球隊目前預計搭巴士移動，當天早上提前出發到和仁至崇德路段前排隊，等待中午12時開放通過，看能否趕上開打。
聯盟對此說明，原排定樂天新莊賽事後，隔日出發啟程至花蓮賽事，車程約3小時，與西部巴士移動相差不大，因此在季前球團會議均無異議。
然而如今碰到天災問題，鐵路無法作為移動工具，蘇花公路也部分中斷，聯盟也表示，已向主場球團提出，「如蘇花中斷無法通行，樂天球團改走南迴公路過去需要9.5小時，擬將周五改為移動日，賽事調整為周六日一。」
而主場球團表達，如蘇花公路無法如期開通，願意配合聯盟調整，如蘇花可通行也希望聯盟按照原訂賽程進行，聯盟表示，因現在蘇花公路有開放特定時段通行，可以走公路至花蓮，因此維持在周五、六、日的賽程。
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