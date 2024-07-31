中職／桃猿悍將新莊戰延賽 杰戈、霸威斯改明日對決

中華職棒今天原訂在新莊棒球場的賽事，由樂天桃猿與富邦悍將交手，不過最後受到雨勢影響延賽，此戰將移至補賽週進行，雙方先發投手霸威斯、杰戈則順延到明天登板。

今天中華職棒本來3地新莊、洲際、花蓮開打，富邦悍將在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿，不過受到雨勢影響，聯盟稍早公告無法進行比賽，這場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點、時間待後續公告。

今天悍將本來推出洋投杰戈（Jack Labosky）先發，對上桃猿隊洋投霸威斯（Manny Banuelos），今天延賽之後，這個先發對戰組合順延到明天。

目前中職下半季由富邦悍將暫居第1名，目前正在4連勝中，中信兄弟則以1場勝差緊追在後，接著統一獅、樂天桃猿隊並列第3名，與第1名僅1.5場勝差；味全龍隊、台鋼雄鷹隊則是並列第5名，與悍將有4場勝差。