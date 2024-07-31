中職／桃猿花蓮賽事交通遇難題 教頭古久保無法理解沒移動日

中職樂天桃猿隊這週末將赴花蓮比賽，不過遇到交通難題，目前預計8月2日當天早上8時巴士就要從桃園出發，提早在蘇花公路管制站等開放，教頭古久保健二直言，無法理解沒有移動日。

桃猿隊本週都是客場賽事，今天、明天在新莊棒球場與富邦悍將交手，不過今天賽事因雨延賽；明天晚間6時35分開打的比賽結束後，8月2日馬上就要到花蓮球場比賽，與味全龍交手。不過受到颱風凱米影響，目前台鐵北迴部分路段尚未通車，蘇花公路則是1天僅開放3個時段、各1小時通行。

比起交通不方便的問題，桃猿隊總教練古久保健二今天直言，「有花蓮的比賽卻沒有移動日，這點比較難理解。」

古久保健二指出，目前球隊預計會搭巴士移動，8月2日早上從大本營桃園出發，提早去和仁至崇德路段前，排隊等待中午12時開放通過，明天會先有球團人員試開，看此方法能不能趕上開打時間。他坦言，「花的時間是平常2倍，加上道路狀態又不是很好，沒辦法安心移動。」

古久保健二提到，原本也有考慮搭飛機，不過這樣出發的時間要更早，「平日比完賽大家半夜1點多才能睡覺，把這點考慮進去也是不太可能。」古久保健二表示，最辛苦的還是當天要比賽的選手，「確定有要打的話就會盡量，先當作要打去做準備，盡最大努力。」