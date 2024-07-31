中職／江少慶返新莊練投 下一步二軍實戰拚8月歸隊

富邦悍將隊投手江少慶昨天現身新莊棒球場，原因是稻江基地因日前積水關係無法使用，江少慶剛好在一軍教練團關注下進行Live BP（實戰投打練習），接下來預計在二軍出賽2到3場，再評估回歸一軍的時間。

江少慶因手肘開刀已經超過一年未在一軍出賽，原本預計7月底回歸，不過目前還沒進入復健賽，總教練陳金鋒指出，仍要看身體恢復狀況，目前朝好的方向在走，慢慢看丟完後的狀態做決定，順利的話有機會在8月中復出。

江少慶昨天在新莊投Live BP約40球，最快球速達152公里，陳金鋒表示，目前都有照計畫在走，接下來2天觀察，正常的話就可以進入比賽，會先去二軍丟幾場適應一下。