中職／安芝儇健康亮紅燈缺席雄鷹花蓮賽事 網：期待妳歸來

台鋼雄鷹隊本周在花蓮出賽，但韓籍啦啦隊女神「最強外掛」安芝儇因病缺陣，讓許多粉絲感到心疼。

安芝儇擁有亮眼外型和頂級美腿，且會在社群網站分享舞蹈影片及美照，因此快速在台灣走紅，目前IG追蹤人數已破60萬，她近期也常出席各項活動。

不料她身體亮紅燈，她發文向球迷們道歉，「很抱歉突然因為身體不適，無法跟著球隊一起造訪花蓮。我會好好休息，將自己盡快調整成最好狀態，大家還是要幫台鋼雄鷹加油喔！」

消息一出，網友紛紛留言祝福，「早日康復」、「保重身體我們大巨蛋見」、「期待妳的歸來」、「小安要好好休息」。雄鷹8月10日和11日將再度前進到台北大巨蛋，舉辦「心動時刻」韓風主題日，對手是中信兄弟隊。