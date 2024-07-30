中職／雄鷹靠龍隊再見暴投終止3連敗 後勁沒勝投奪MVP

中華職棒兩支3連敗隊伍今天在花蓮棒球場交手，味全龍與台鋼雄鷹隊的低迷打擊也反映在賽況，打完正規9局以1：1進入延長賽，最後是10局下陳冠偉再見暴投，雄鷹才以2：1拿下勝利，終止3連敗、送給龍隊4連敗。

經歷明星賽前的中繼任務，龍隊「龍之子」徐若熙今天回歸先發，開賽就浮現不穩，被連敲2安後，因為王柏融的高飛犧牲打而掉分，不過接下來三振魔鷹、讓吳念庭敲飛球出局，成功止血。

第2、第3局徐若熙投出6上6下，4局上雖被敲出2支安打，但這次沒有失分，最終以83球投完6局，被敲5支安打，僅失1分，另有7次三振、沒有保送，追平本季最長投球局數，用球數還比7月7日時少了1顆，兩場對手都是雄鷹隊。

雄鷹先發投手後勁壓制了5局，但在6局上續投時在1出局後連投2次四壞保送被換下場，接手的施子謙雖抓到第2個出局，但被郭嚴文敲出安打掉分，導致比賽回到原點。

後勁5.1局被敲4支安打，有6次三振、3次四壞球，失1分，最終無關勝負，不過因比賽戲劇性結尾，獲選為單場MVP，他也是史上第76位沒有勝投的先發投手獲選單場MVP，前一次是2023年8月1日統一獅隊的克維斯，當時比賽因雨裁定平手。

兩隊1：1進入延長賽，10局上龍隊敲出1安但未能得分，10局下陳冠偉接手後先故意四壞保送代打的左打洪瑋漢，接著面對杜家明短打，陳冠偉傳球失誤反讓雄鷹攻佔滿壘，最後因為暴投讓比賽結束。