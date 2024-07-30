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小馬聯盟／世界盃對戰墨西哥 中華青棒隊獲亞軍

中央社／ 華盛頓30日電
由高苑工商選手組成的台灣青棒代表隊29日在小馬聯盟世界帕馬級錦標賽與墨西哥爭冠，以0比2拿下亞軍。（駐休士頓辦事處提供）
由高苑工商選手組成的台灣青棒代表隊29日在小馬聯盟世界帕馬級錦標賽與墨西哥爭冠，以0比2拿下亞軍。（駐休士頓辦事處提供）

2024美國小馬聯盟世界青棒錦標賽在德州舉行，高苑工商組成的中華隊29日與墨西哥爭冠，拿下世界盃亞軍。總統賴清德、副總統蕭美琴在第一時間致上賀電，祝賀選手獲得佳績。

駐休士頓辦事處發佈新聞稿指出，2024年小馬聯盟世界帕馬級青棒錦標賽（Protect Our Nation’s Youth，PONY）26日起在德州拉雷多市（Laredo）舉行，高苑工商選手們一路過關斬將打進決賽。

中華隊26日旗開得勝，以5比2戰勝美國美南代表隊；27日以6比4力克德州代表隊；28日以4比0再度擊敗美南代表隊。29日不敵墨西哥隊，以0比2獲得亞軍。

辦事處指出，比賽過程中，小馬聯盟主辦單位邀請高苑工商學務主任孔祥仁以中文逐一介紹中華隊選手及教練團，場內佈置中華民國國旗，也特別介紹辦事處處長蕭伊芳，顯見甚為重視中華隊的參賽。

頒獎典禮後，蕭伊芳勉勵選手，「充分展現運動家精神、揚譽國際，深以為榮」。

辦事處指出，中華隊每場比賽都吸引僑領號召眾多鄉親和友人觀賽，為選手加油，包括拉雷多亞裔協會前會長黃莉玲、蔡裕芬、劉毓仁、德州農工國際大學教授張瑞盡等人；也有僑胞特地自休士頓（Huston）、奧斯汀（Austin）、聖安東尼奧（SanAntonio ）等德州其他城市趕來，熱情感人。

高苑工商董事長余政憲表示，中華隊獲得國內各界捐助旅費、及舊金山灣區、德州僑胞的贊助與支持，全隊將士用命已盡全力，將繼續經由國際賽事拓展國際視野，並記取輸球教訓，學習比賽經驗，期許未來展現更優異的成績。

2024美國小馬聯盟世界青棒錦標賽在德州舉行，許多僑領號召友人觀戰，為台灣青棒代表隊加油。（駐休士頓辦事處提供）
2024美國小馬聯盟世界青棒錦標賽在德州舉行，許多僑領號召友人觀戰，為台灣青棒代表隊加油。（駐休士頓辦事處提供）

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安東尼 運動家 高苑工商

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