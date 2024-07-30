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南投組成中華隊 勇奪世界少年棒球錦標賽冠軍

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

南投新豐國小取得中華隊代表權，赴日本東京江戶川參加WBF（I.B.A-BOYS）第42屆世界少年棒球錦標賽於29日冠軍戰對上實力雄厚的日本國家隊豐上隊，以完投5局9比1優異的成績贏得冠軍，這是中華隊相隔5年再度榮登冠軍寶座，是隊史第13座金盃也是南投縣首度奪得世界冠軍。

南投縣長許淑華表示，在第一時間獲得捷報時，非常開心也立即錄製祝賀影片傳送給選手及團員們表達由衷的祝賀，嘉許少棒選手們精湛的球技，從預賽開始就一路5場全勝，表現非常優異，為國爭光，縣長在南投等孩子們回來兌現縣長的承諾請吃牛排。

聚傳媒

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日本 許淑華

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