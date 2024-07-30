甲子園／夏季參賽校出爐 聚焦大谷母校及金足農旋風

8月7日將開幕的第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），49所參賽校今天全數出爐，焦點包括旅美球星大谷翔平母校花卷東高校，及2018年曾掀旋風的金足農高校等。

日本朝日新聞及日本放送協會（NHK）報導，首度闖進夏季甲子園的高中共有5校，分別是南北海道的札幌日本大學高校、宮城縣聖和學園高校、栃木縣石橋高校、新潟縣新潟產業大學附屬高校，及愛媛縣聖卡塔利娜學園高校。

其中聖和學園高校與新潟產業大學附屬高校，不分春季或夏季，都是首度闖入甲子園。

西東京的早稻田實業學校在甲子園出賽30次，是出賽最多次的學校；島根縣的大社高校則是睽違32年再度出賽。

目前預訂8月4日在大阪市進行夏季甲子園分組抽籤，8月7日在兵庫縣西宮市的阪神甲子園球場正式開幕。

秋田縣金足農業高校2018年以「雜草軍團」之姿奪得夏季甲子園亞軍，掀起「金足農旋風」。時隔6年，當年王牌投手的弟弟今年接棒助金足農再闖聖地，也讓外界期待再掀當年旋風。

群馬縣高崎健康福祉大學高崎高校（簡稱健大高崎）今年首闖春季甲子園決賽，就以3比2力克勁敵兵庫縣報德學園高校，贏得隊史不分春夏季的首座甲子園冠軍，這也讓健大高崎有機會成為史上第8所完成「春夏連霸」的高校。

「春夏連霸」是指當年日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）與夏季甲子園都奪得冠軍。

另外，作為比賽場地的阪神甲子園球場，今年8月1日將迎接誕生100週年的重大里程碑，也讓本屆夏季甲子園賽事更添紀念意義。

今年49所參賽學校如下：

北北海道：白樺學園（睽違9年隊史第4次出賽）

南北海道：札幌日本大學高校（隊史首度出賽）

青森縣：青森山田高校（睽違7年隊史第12次出賽）

岩手縣：花卷東高校（連續2年也是隊史第12次出賽）

秋田縣：金足農業高校（睽違6年隊史第7度出賽）

山形縣：鶴岡東高校（睽違2年隊史第8度出賽）

宮城縣：聖和學園高校（隊史首度出賽）

福島縣：聖光學院高校（連續3年也是隊史第19次出賽）

茨城縣：霞浦高校（睽違5年隊史第3次出賽）

栃木縣：石橋高校（隊史首度出賽）

群馬縣：高崎健康福祉大學高崎高校（睽違9年隊史第4次出賽）

埼玉縣：花咲德榮高校（睽違5年隊史第8次出賽）

千葉縣：木更津綜合高校（睽違6年隊史第8次出賽）

東東京：關東第一高校（睽違5年隊史第9次出賽）

西東京：早稻田實業學校（睽違9年隊史第30次出賽）

神奈川縣：東海大學附屬相模高校（睽違5年隊史第12次出賽）

山梨縣：日本航空高校（睽違3年隊史第7次出賽）

靜岡縣：掛川西高校（睽違26年隊史第6次出賽）

愛知縣：中京大學附屬中京高校（睽違7年隊史第29次出賽）

岐阜縣：岐阜城北高校（睽違9年隊史第4次出賽）

三重縣：菰野高校（睽違16年隊史第3次出賽）

新潟縣：新潟產業大學附屬高校（隊史首度出賽）

長野縣：長野日本大學高校（睽違15年隊史第2次出賽）

富山縣：富山商業高校（連續2年也是隊史第18次出賽）

石川縣：小松大谷高校（睽違3年隊史第3次出賽）

福井縣：北陸高校（連續2年也是隊史第5次出賽）

滋賀縣：滋賀學園高校（睽違15年隊史第2次出賽）

京都府：京都國際中學高校（睽違2年隊史第3次出賽）

大阪府：大阪桐蔭高校（睽違2年隊史第13次出賽）

兵庫縣：報德學園高校（睽違6年隊史第16次出賽）

奈良縣：智辯學園高校（連續2年也是隊史第22次出賽）

和歌山縣：智辯學園和歌山高校（睽違2年隊史第27次出賽）

岡山縣：岡山學藝館高校（睽違5年隊史第3次出賽）

廣島縣：廣陵高校（連續2年也是隊史第25次出賽）

鳥取縣：鳥取城北高校（睽違6年隊史第6次出賽）

島根縣：大社高校（睽違32年隊史第9次出賽）

山口縣：南陽工業高校（睽違14年隊史第4次出賽）

香川縣：英明高校（連續2年也是隊史第4次出賽）

德島縣：鳴門渦潮高校（睽違7年隊史第8次出賽）

愛媛縣：聖卡塔利娜學園高校（隊史首度出賽）

高知縣：明德義塾高校（睽違2年隊史第23次出賽）

福岡縣：西日本短期大學附屬高校（睽違3年隊史第7次出賽）

佐賀縣：有田工業高校（睽違2年隊史第3次出賽）

長崎縣：創成館高校（連續2年也是隊史第4次出賽）

熊本縣：熊本工業高校（睽違3年隊史第23次出賽）

大分縣：明豐高校（連續4年也是隊史第10次出賽）

宮崎縣：宮崎商業高校（睽違3年隊史第6次出賽）

鹿兒島縣：神村學園高校（連續2年也是隊史第7次出賽）

沖繩縣：興南高校（睽違2年隊史第14次出賽）。