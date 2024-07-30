中職／高國輝旅日！穿火腿球衣 擔任二軍客座打擊教練

退休轉任教練的富邦悍將隊前球星高國輝，去年秋訓前往日職火腿隊研習時，指導選手獲得好評，而本周更受邀擔任火腿隊二軍客座打擊教練，球員退役後改以教練身分「旅外」。

富邦悍將球團今日發布消息，與日本職棒日本火腿鬥士隊合作，持續安排教練進修計畫，二軍打擊教練高國輝本周前往位於東京的火腿隊二軍基地進行進修，並擔任客座二軍打擊教練。

去年球季高國輝就前往火腿隊秋訓，擔任研習教練，而今年20歲內野手有薗直輝在春訓開轟時，曾表示從高國輝那邊學習到了一些新觀念。

富邦悍將隊高國輝（左）與火腿鬥士二軍監督稻葉篤紀（右）合影。圖／富邦悍將隊提供

今年球季高國輝擔任悍將二軍打擊教練，火腿二軍監督稻葉篤紀對於高國輝抵日交流表達歡迎，高國輝預計加入火腿二軍並隨隊四周，除了協助指導火腿二軍年輕選手之外，也將考察火腿二軍培訓系統。

高國輝將透過實際融入操作考察了解火腿二軍的相關培訓系統，作為悍將強化農場計畫之參考，悍將球團表示，期盼透過交流吸取不同的訓練方式及球風，帶回新的經驗、觀念。

富邦悍將隊高國輝（左）擔任火腿隊二軍客座打擊教練。圖／富邦悍將隊提供

悍將球團十分感謝北海道日本火腿鬥士球團的協助安排，包括今年度行銷主題日以及教練交流計劃，亦期盼未來與火腿隊建立更廣泛合作關係，共同為台日棒球努力。