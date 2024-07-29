中職／7月MVP之爭 悍將雙箭頭、雙保險能攔猛獅雙雄？

中華職棒7月MVP競爭進入最後兩天比賽日，富邦悍將隊李宗賢、王正棠在這個月扮演稱職的雙箭頭，也帶動悍將單月11勝5敗為6隊最優，不無機會角逐，統一獅隊洋投勝騎士則是持續有鬼神數據，叩關6個月來第4座單月MVP不是不可能。

打者部門的競爭，樂天桃猿隊林立目前以單月打擊率0.426敲出聯盟最多的26支安打，6盗也居領先位置，悍將開路先鋒李宗賢以3成97打擊率敲25安，王正棠則以4成打擊率敲24安，另外握有14分打點的優勢，僅次於林泓育的15分打點。

統一獅隊陳傑憲7月敲出23安打，包括3支三壘打，繳出瘋狂的打擊三圍，打擊率0.460、上壘率0.526、長打率0.660，整體攻擊指數1.186，而獅隊還有一項可能的優勢是本月還有2場比賽要打，悍將、猿隊則是只剩1場。

投手之爭有位堪稱是固定班底的候選人，勝騎士在中職投5個月已拿3座單月MVP，這個月依然強勢，投3場合計22局只掉1分，取得2勝0敗，防禦率0.41、每局被上壘率0.64都超鬼神。

3位3勝投手則有鋼龍、羅戈、德保拉，其中鋼龍出賽4場，吃下24.2局排名第一，防禦率2.19也屬佳績，本月唯一敗績就是27日與勝騎士的正面交鋒，羅戈則是出賽3場皆奪勝，防禦率2.45。

後援投手的競爭來自悍將的勝利雙保險，曾峻岳單月出賽8場，取得6中繼1勝，防禦率為0，富藍戈則是9場登板拿下7次救援成功，防禦率1.93，在救援榜上趕進度僅落後陳柏豪3次。