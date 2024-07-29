中職／最慘兩隊交鋒 「龍之子」徐若熙花蓮出戰雄鷹拚止敗

同樣處於3連敗的味全龍、台鋼雄鷹隊，將在明天於花蓮棒球場過招，龍隊由「龍之子」徐若熙重返先發，期望為球隊扭轉氣勢，雄鷹則是推出洋投後勁。

龍隊的貧打症狀越來越嚴重，上周3場比賽合計只攻下1分，一度連24局沒有得分，險些就要追平雄鷹在今年5月4到10日之間連25局未得分的本季聯盟最長紀錄；雄鷹則是在台北大巨蛋遭到富邦悍將隊3戰清盤，與龍隊同樣都處於連敗狀態，勝率3字頭一起當B段班球隊。

徐若熙前一次先發為7月7日，之後兩度支援牛棚戰力，將在明天重返先發輪值，扛起為球隊止敗任務。徐若熙生涯在花蓮出賽的經驗並不美好，吞下0勝2敗、防禦率7.88，但兩場都是2021年面對打他最有心得的統一獅隊，這回對手換成雄鷹，握有對戰4場取得1勝0敗、防禦率1.31的優勢數據，本季唯一一場優質先發就是面對雄鷹投出。

洲際棒球場由中信兄弟、統一獅隊過招，兄弟由洋投克迪先發，獅隊則是推出「金孫」古林睿煬。