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中職／連珍羚拚巴黎奧運獎牌 好友吳念庭跨海加油

中央社／ 台北29日電
吳念庭。中央社
吳念庭。中央社

台灣「柔道女王」連珍羚今天即將登上巴黎奧運賽場，她的好友、今年中職選秀榜眼吳念庭表示，希望連珍羚能夠站上頒獎台，替台灣拿下好的名次。

現年36歲的連珍羚是台灣柔道的指標性選手，沒想到上屆征戰東京奧運卻意外在首輪止步，當下她立刻淚灑賽場，情緒久久無法平復，只是這次挫敗並未打敗連珍羚，經過重新調整後，她在去年杭州亞運勇奪台灣柔道女將在亞運史上首面金牌，如今更將第3度站上五環殿堂。

透過日本攝影師小林賢伍而結識連珍羚，今年中職選秀榜眼、現效力於台鋼雄鷹的吳念庭，從高中時期即赴日就讀，之後也成功踏上日職舞台，而連珍羚則是在大學時期前往日本，後來選擇加入日本小松柔道隊，由於兩人都在異鄉生活超過10年，聊天話題更有共鳴。

吳念庭接受中央社採訪時表示，剛好兩人都是運動員，更懂得當中的辛酸，「我們其實都很懂彼此的心情，所以聊得蠻來的。」他透露，兩人除了會去看對方比賽，平時有時間也會傳訊息聯絡，替對方加油。

直言運動員一定都有經歷高潮、低潮，吳念庭透露，尤其高潮通常是一瞬間，但低潮就會比較久，因此只能珍惜現在擁有的，並提到連珍羚為了巴黎奧運準備很久，「希望她能順利站上頒獎台，替台灣拿下好的名次。」

身為台灣柔道代表隊奪牌的最後希望，連珍羚今天將踏上巴黎奧運女子57公斤級賽場，32強首輪將先對上獅子山共和國的科羅馬（Mariama Koroma），朝著奧運金牌目標前進，她日前表示，這次心情相對平靜很多，「把自己準備好，路自然會出來，我會好好地享受從備戰期到站在舞台上的每一刻。」

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中職選秀 吳念庭 連珍羚

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