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中職／最美啦啦隊Yuri放送比基尼辣照 網：失火了

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊Yuri。 截圖自Yuri IG
啦啦隊Yuri。 截圖自Yuri IG

樂天桃猿啦啦隊Yuri（陳怡叡）因亮眼外型和火辣身材，獲「地表最正啦啦隊女神」美譽。她經常在個人社群網站與粉絲互動，昨天她分享多張比基尼美照，網友看完後紛紛直呼「失火了」。

Yuri昨晚發文寫道，「週末夜晚放個小火把。」她共分享8張美圖，內容是穿著淺綠色比基尼，外搭白色網狀上衣，她用雙眼放電，以不同角度拍攝，讓粉絲們大飽眼福。

貼文一出，網友紛紛表示，「失火了」、「我燒到一點不剩」、「叡不可擋的野火，太辣啦」、「這把火有點大，怕是要燒了全世界」、「最後兩張我的天啊」。

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