中職／慈妹與3韓籍啦啦隊跳「三振舞」網笑稱：誤闖巨人國
富邦悍將隊上周末在台北大巨蛋舉行「G!POP流行音樂節」主題日，邀請韓國職棒起亞虎啦啦隊共襄盛舉，Fubon Angels人氣成員慈妹和另外3人齊跳三振舞，有網友笑稱慈妹「誤闖巨人國」。
慈妹在IG發文表示，「超紅的三振舞，當然要找起亞虎啦啦隊一起拍。」她分享影片，由左至右依序是李晧禎、慈妹、起亞虎鄭嘉睿和劉世彬，4人在沒有背景音樂情況下大跳「三振舞」，動作仍相當整齊，跳完後李晧禎還拍了慈妹屁股，展現好感情。
由於身高156公分的慈妹身材較為嬌小，因此有網友表示，「誤闖巨人國的慈妹？」、「被巨人包圍了」、「慈妹可愛無敵」、「好香的畫面好完美」。
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