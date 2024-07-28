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中職／陳傑憲林安可猛打獅隊屠龍 林立再見轟桃猿勝兄弟

中央社／ 台北28日電
林立。樂天桃猿臉書
林立。樂天桃猿臉書

中職今天在台南棒球場的賽事，統一獅隊陳傑憲林安可都演出3安猛打賞，其中林安可敲出本季第15轟，終場獅隊以8比1擊退味全龍；另一場樂天桃猿靠著林立敲再見轟，率隊擊退中信兄弟。

獅隊在3局下就靠著陳傑憲選到保送，以及林安可、蘇智傑敲出安打，率先攻下1分；雖然龍隊在4局上得1分追平，不過4局下獅隊的陳聖平敲二壘安打後，許哲晏選到保送，陳傑憲、林安可再敲安打，各包辦1分打點，取得3比1領先。

7局下獅隊「外野3鬼」陳傑憲、林安可、蘇智傑，都從王維中手中選到保送形成滿壘，胡金龍再代打敲出安打，帶有2分打點；8局下陳傑憲敲1打點安打後，林安可再從林凱威手中轟出2分砲，本季第15轟出爐，終場獅隊以8比1奪勝。

此戰陳傑憲3打數敲出3支安打，包辦2打點、2得分，獲選為單場MVP；林安可也有3安猛打賞演出，包括1發全壘打，包辦3打點、2得分。

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）今天用97球投7局，被敲出7支安打，投1次保送、7次三振，僅失1分演出優質先發，奪下本季第7勝。接著陳韻文、高塩將樹後援各投1局，都沒有掉分，其中史上首名透過選秀進入中職的外籍投手高塩將樹為生涯初登板。

另一場在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿與中信兄弟本來以2比2平手，雖然9局上兄弟攻下2分，不過9局下林子偉從吳俊偉手中轟出陽春砲後，林立再一棒轟出逆轉2分再見全壘打，幫助桃猿以5比4獲勝。

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林安可 陳傑憲

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