中職／初登板熱映20次出局舞 洗腦到藍力喊「喜歡」

富邦悍將隊新洋投藍力的初登板，展現Blue Power，今天先發7局無失分，僅被敲2安打，完全封鎖台鋼雄鷹隊打線，贊助主場應援播放20次出局舞，藍力也笑答：「昨天就有注意到（出局舞），真的很洗腦，我很喜歡。」悍將終場以8：0完封雄鷹，3連戰橫掃、單周4戰全勝。

藍力先發7局僅用73球，只在第3局被吳明鴻、第6局被王博玄敲出安打，賞出6次三振，讓雄鷹的分數一路掛蛋。

初登板繳出7局以上無失分、被敲2安打以下，藍力為聯盟史上第9人，前一人為2023年統一獅隊超強洋投勝騎士，悍將隊史（含前身）則是第2人，跟進1998年興農牛隊力拔山的行列。

總教練陳金鋒指出，藍力每個球路位置都不錯，「控球、尾勁都很好，直球有速度、變化球角度都不錯。」僅用73球下班，鋒總指出，藍力已有大概3個禮拜沒有比賽，「他覺得有點累了，所以就換掉。」他也提到，球隊一直都在尋覓外籍左投，藍力初登板有好表現，也希望他可以繼續維持下去。

藍力首度在室內球場出賽，就是在台灣有史以來第一座室內棒球場，「踩點」台北大巨蛋，他也直呼真的很棒；體驗台式應援，他笑答：「從來沒看過，真的很酷。」悍將這兩天賽事在雄鷹出局時播放「出局舞」，藍力此役負責21個出局數，包括1次雙殺，共讓現場響起20次出局舞。

悍將本周打了4場比賽，取得全勝，陳金鋒說：「繼續加油，下半季剛開始沒多久，還有很多場，這都是過程，重要的是大家共同努力的過程，每個人角色不同，但都是盡力幫助球隊。」