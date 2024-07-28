中職／繼經典賽後再開轟給阿嬤看 張育成：希望她常來

富邦悍將隊今天以8：0擊敗台鋼雄鷹隊，「國防部長」張育成單場4度上壘、2支長打，貢獻4分打點，包括第8局的兩分砲打下悍將在大巨蛋的第一轟。總教練陳金鋒認為張育成為團隊攻守都帶來安定感，新洋投藍力則說才來沒多久，已經看出張育成有很棒的守備，今天也有全壘打，扮演領袖帶領球隊贏球。

悍將4局下把握雄鷹失誤開啟的契機，張育成單局2度上場，先是作為首位打者選到保送，第二次上場則以二壘打貢獻2分打點；8局下悍將再有攻勢，林詩翔先對李宗賢投出觸身球，一出局後輪到張育成，一棒掃出左外野全壘打牆。

張育成的第3轟出爐，繼新莊、天母後，再解鎖台北大巨蛋，也是悍將在大巨蛋出賽6場以來第一轟。

總教練陳金鋒指出，張育成的加入，讓球隊守備、攻擊處於相對穩定的狀態，為球隊帶來安定感。被問到他目前的調整狀況，鋒總指出：「守備沒話講，攻擊上則是還在適應投手，我覺得很OK，壓力不要太大就好。」

張家兄弟在大巨蛋3連戰邀請台東親朋好友進場，今天在阿嬤面前開轟，張育成先是笑答：「經典賽就在阿嬤面前開轟過兩次了，希望阿嬤可以多來，可以多有長打。」

首度炸裂大巨蛋，張育成認為這並不是個容易開轟的球場，「我覺得要咬得很扎實才飛得出去，像國宸那顆在其他球場可能就飛出去了，要扎實、也要有仰角。」隨即話鋒一轉，「也有可能是球的問題，大聯盟比較彈。」