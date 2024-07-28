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中職／面子裡子雙贏！悍將大巨蛋3連戰賺進5500萬
富邦悍將隊台北大巨蛋版的「G!POP流行音樂節」主題日，為球團帶財，今天再湧入1萬9384人，3連戰合計5萬5452人，票房加商品收入合計5500萬。
悍將在這波與雄鷹的3連戰，周五賽事吸引1萬5068人進場，周六所有可售門票售罄，宣告2萬1000人進場，今天則是1萬9384人。
悍將已在5月「悍將中學」主題日首度攻蛋，當時3場吸引5萬682人，票房加商品收入約5000萬。二度攻蛋有張育成及起亞虎隊啦啦隊加持，帶動票房再次爆衝，球團表示，票房和商品收入合計5500萬。
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