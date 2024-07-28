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中職／面子裡子雙贏！悍將大巨蛋3連戰賺進5500萬

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋，票房、商品銷售都開出紅盤。本報資料照片
富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋，票房、商品銷售都開出紅盤。本報資料照片

富邦悍將隊台北大巨蛋版的「G!POP流行音樂節」主題日，為球團帶財，今天再湧入1萬9384人，3連戰合計5萬5452人，票房加商品收入合計5500萬。

悍將在這波與雄鷹的3連戰，周五賽事吸引1萬5068人進場，周六所有可售門票售罄，宣告2萬1000人進場，今天則是1萬9384人。

悍將已在5月「悍將中學」主題日首度攻蛋，當時3場吸引5萬682人，票房加商品收入約5000萬。二度攻蛋有張育成及起亞虎隊啦啦隊加持，帶動票房再次爆衝，球團表示，票房和商品收入合計5500萬。

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啦啦隊 富邦悍將 張育成

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