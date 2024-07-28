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中職／吳念庭致命E！悍將藍力初登板7局好投寫隊史第2人紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊藍力。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊藍力。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊新洋投藍力的初登板，展現Blue Power，今天先發7局無失分，僅被敲2安打，完全封鎖台鋼雄鷹隊打線，加上張育成1支兩分砲、1支二壘打掃進4分打點，幫助悍將以8：0贏球，3連戰清盤雄鷹，取得4連勝。

藍力先發7局僅用73球，只在第3局被吳明鴻、第6局被王博玄敲出安打，賞出6次三振，讓雄鷹的分數一路掛蛋。

初登板繳出7局以上無失分、被敲2安打以下，藍力為聯盟史上第9人，前一人為2023年統一獅隊超強洋投勝騎士，悍將隊史（含前身）則是第2人，跟進1998年興農牛隊力拔山的行列。

悍將靠4局下的攻勢致勝，張育成以保送開局，范國宸打向二壘方向的滾地球，眼看將是雙殺，吳念庭傳二壘卻發生大暴傳，就此點燃悍將火力，董子恩、戴培峰、林哲瑄的安打先各打下1分，李宗賢打向左外野，王柏融的保守防守又讓這球落地形成安打掉分。

危機未解，王柏傑也緊接著發生補位太慢的狀況，讓王正棠再跑出內野安打，雄鷹換投踩不住煞車，張育成的二壘打再掃回2分，悍將單局打了11人次、灌進6分大局。

王柏傑最終先發3.2局被敲7安打、失4分，接手的巫柏葳則是0.1局失2分，全部都不是責失分，雄鷹也在這局結束後就提前換下吳念庭。

悍將在8局下再掀高潮，張育成掃出兩分砲，本季第3轟出爐，這也是悍將在台北大巨蛋所敲出的第一轟。

悍將3連戰橫掃雄鷹，票房也大豐收，今天再湧入1萬9384人，3連戰合計5萬5452人，面子裡子雙贏。

吳念庭4局的失誤引爆富邦悍將隊6分大局。記者侯永全／攝影
吳念庭4局的失誤引爆富邦悍將隊6分大局。記者侯永全／攝影

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吳念庭 張育成

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