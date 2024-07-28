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中職／悍將大巨蛋第1轟交給「部長」 張育成炸裂兩分砲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊張育成。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊張育成。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊在台北大巨蛋的第一轟，由「國防部長」張育成敲出，8局下一棒敲出兩分砲，此役4分打點進帳，讓近2萬人的蛋內再度沸騰。

悍將此役攻勢首先出現在第4局，張育成以保送開局，范國宸打向二壘方向的滾地球，眼看將是雙殺，吳念庭傳二壘卻發生大暴傳，就此點燃悍將火力，董子恩、戴培峰、林哲瑄的安打先各打下1分，李宗賢打向左外野，王柏融的保守防守又讓這球落地形成安打掉分。

危機未解，王柏傑也緊接著發生補位太慢的狀況，讓王正棠再跑出內野安打，雄鷹換投踩不住煞車，張育成的二壘打再掃回2分，悍將單局打了11人次、灌進6分大局。

8局下悍將再有攻勢，林詩翔先對李宗賢投出觸身球，一出局後輪到張育成，一棒掃出左外野全壘打牆，這是他的第3轟，繼新莊、天母後，再解鎖台北大巨蛋，也是悍將在大巨蛋出賽6場以來第一轟。

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張育成 李宗賢

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