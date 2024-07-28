中職／花蓮遠征交通疑慮 聯盟：曾提議雄鷹換到澄清湖
中華職棒賽程將從下周展開花蓮5連戰，碰到凱米颱風攪局交通大亂，對於各隊交通疑慮，中職聯盟表示，曾與台鋼雄鷹隊協調是否更換場地，但雄鷹回覆澄清湖棒球場因風災有損壞，無法進行比賽，因此維持原案；另一事主樂天桃猿隊則提出希望多一天移動日，協調3連戰順延1天。
花蓮賽事包括7月30、31日雄鷹作東面對味全龍隊，以及8月2到5日龍隊作東面對猿隊。
聯盟表示，有關下周花蓮賽事，都有與三球團保持密切溝通討論，7月30、31日花蓮客隊味全球團回覆車票已訂妥，且目前剛好在南部比賽，從南迴去花蓮沒問題，而主場球隊台鋼部分也正在處理前往花蓮的方式。
聯盟強調，7月30、31日台鋼花蓮主場的場次，聯盟原有提出是否改至澄清湖的方案，不過台鋼球團表示球場因颱風有部分損壞，因此無法在澄清湖進行比賽，所以按照原訂賽程進行。
緊接著龍隊與猿隊8月2日在花蓮開打的賽事，聯盟表示，樂天球團提出需要有移動日，因此正在研議原訂五、六、日賽事，改至六、日、一進行，目前仍在協調中。
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