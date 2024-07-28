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中職／首轟頒獎儀式父母驚喜到場 感動陳聖平

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊今天為陳聖平舉辦首轟頒獎儀式，父母驚喜到場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天為陳聖平舉辦首轟頒獎儀式，父母驚喜到場。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今年選秀在首輪進補有旅美資歷的內野手陳聖平，攻守表現不負眾望，7月作客新莊棒球場擊出中職生涯首轟，球隊在今天賽前特別舉辦首轟頒獎儀式，邀請家人蒞臨球場致贈花束與紀念獎座，肯定他的實力，特別橋段也讓陳聖平驚喜不已。

獅隊在7月13日新莊棒球場面對富邦悍將隊，陳聖平單場4安打，包括在九局上面對林旺熙，擊出右外野陽春砲，解鎖生涯首轟。

陳聖平首轟頒獎儀式原訂周五賽前舉辦，因颱風來襲停賽，延至今天賽前進行，陳聖平家人也特地留在台南參與這次活動。陳聖平聊到首轟表示，「擊出全壘打時其實沒有想那麼多，只是秉持著想要幫助球隊延續攻勢，拿下勝利，對於全壘打舞也是當下腦海突然浮現的。」

球隊瞞著陳聖平安排家人擔任頒獎及獻花嘉賓，突然的現身也讓陳聖平滿滿的感動，陳聖平表示：「爸爸、媽媽從美國至台灣一路以來的支持和陪伴，我很感謝也很愛他們，也謝謝球迷能夠進場幫統一獅加油，也幫我加油，很感謝你們，自己會好好表現，別讓家人擔心。」

統一獅總經理蘇泰安表示：「恭喜聖平達成首轟，擁有美職經驗，球團肯定他的能力，相信他能憑藉經驗帶動球隊成長，讓球隊內野戰力更加強壯，期許他能越來越好，繼續加強自身能力。」

統一獅隊今天為陳聖平舉辦首轟頒獎儀式，父母驚喜到場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天為陳聖平舉辦首轟頒獎儀式，父母驚喜到場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天為陳聖平舉辦首轟頒獎儀式，父母驚喜到場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天為陳聖平舉辦首轟頒獎儀式，父母驚喜到場。圖／統一獅隊提供

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統一獅 陳聖平

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