中職／申皓瑋終結24打席安打荒 大巨蛋戰役最有印象524

申皓瑋本季個人最長的連續24打席沒有安打，昨天在富邦集團董事長蔡明忠面前畫下句點，第4局敲出二壘打，球迷好奇賽前「大董」究竟說了什麼？申皓瑋澄清，「大董」從板凳席一路走過來，和每位選手都有講加油，也有和其他人和他講比較久，「只是鏡頭剛好拍到我的位置。」

悍將這兩天在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」年度重點主題日，蔡明忠現場坐鎮，賽前與多位選手都有對話，其中與申皓瑋的談話內容，引起球迷最多好奇，甚至在第4局敲出二壘打時，鏡頭馬上切換到在本壘後方三樓觀戰的蔡明忠。

申皓瑋透露，因為回去後都會看自己的打席，所以看了影片，才注意到鏡頭馬上切到「大董」。至於賽前說了什麼？他解答，「他跟大家都講加油，和大家打氣，希望我們好好打。」

申皓瑋前一支安打已要追溯到7月9日，歷經24打席的安打荒，昨天終於在第4局以二壘打畫下句點，他也直呼：「終於有安打。」他指出，其實近期就有幾球打得還不錯，只是都進手套，「但自己擊球感覺是好的比較重要。」

悍將本季在大巨蛋已經作東5場，拿下4勝，也有多場內容精采的戰役，申皓瑋也有印象，「感覺來大巨蛋的比賽分數都很接近、打得都滿刺激，後面有攻勢，把比賽氣勢贏回來。」點名最有印象的一戰，他馬上指出是戴培峰挨再見觸身球的比賽。5月24日悍將以2分落後進入9局下，悍將面對雷公攻下3分逆轉戰局，當時由董子恩敲追平安打、戴培峰挨再見觸身球。