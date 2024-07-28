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中職／連張育成都意外不是安打 曾子祐申訴成功想著1萬元

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾子祐。報系資料照
曾子祐。報系資料照

昨天比賽還沒開打，台鋼雄鷹隊曾子祐已經獲得安打加1，原因是26日的偷點從失誤改記為他的內野安打加失誤，曾子祐今天透露，當天就有滿多人跟他說這個要爭取，包括當時在一壘上的對手張育成，都對這球只記失誤感到意外。

曾子祐26日第5局面對富邦悍將隊左投陳仕朋突襲短打，點到三壘側，陳仕朋接球後眼看時間已經不多，趕緊傳向一壘出現暴傳，讓他再溜上二壘，但這一球當時記為兩個壘包的投手傳球失誤。紀錄組昨天發出紀錄更改公告，「曾子祐擊球結果記錄為內野安打，藉投手傳球失誤上二壘。」

曾子祐表示，自己覺得應該有機會是安打，也有很多教練、隊友都有跟他講，應該要提出申訴，「那時育成在一壘上，也是說應該是安打加失誤。」

他也坦言，當時看到只有失誤欄位增加數字，是有一點傻眼。甚至還有可愛的疑問，「好奇紀錄組按了之後還可以改嗎？後面有在偷看（要不要回心轉意），後來想說應該不可能改了吧！就沒有再想。」雖有疑問的地方，但他也趕緊說：「紀錄組很辛苦，有他們困難的地方，當下要趕快決定判決，馬上又有下一個要記。」

球團透露，當天領隊劉東洋就有提出疑問，球隊回覆他已經提出申訴了；曾子祐直言，「我想要安打啊！一支捐一萬欸！」雄鷹感念高雄因風災所苦，26日當天宣布，26到28日3連戰團隊每打出1支安打，將捐出1萬元，做為城市災後重建之用。

這一次的紀錄修正，讓曾子祐從中斷連10場有安打變成延續連11場有安打，昨天則在第9局面對富藍戈敲出幸運的斷棒安打，推進第12場。此外，他本季曾在5月連16場敲安，至今仍是聯盟本季最長紀錄，昨天中信兄弟隊江坤宇中斷連15場敲安無緣追平。

曾子祐新人年已打下兩波10場以上連續安打場次，相當不容易，而新人資格最長連續場次安打紀錄由2016年王柏融20場所保持，他在2015年已經入圍一次新人王，在票選上輸給許基宏，年底領隊會議將新人門檻從野手93打席放寬到124打席，讓打了122打席的王柏融在2016年依然具有新人資格。

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曾子祐 陳仕朋

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