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中職／張奕有球速有角度卻連3場掉分 鋒總：會幫助他更穩定

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊投手張奕。本報資料照片
富邦悍將隊投手張奕。本報資料照片

富邦悍將隊盼望為後防加道保險的補強張奕，至今3場登板內容並不理想，總教練陳金鋒坦言確實有在討論他的問題出在哪裡，投手教練會幫助他變得更穩定。

具備旅日資歷的張奕為悍將今年選秀第二指名，為下半季勝利組牛棚增添即戰力，但包括昨天面對台鋼雄鷹隊中繼1局失1分在內，至今3場登板全數掉分，合計面對15打席被敲7安打，被打擊率4成67、每局被上壘率2.33、防禦率9.00都爆高，但已經拿下2勝，繳出一張會掉分但能贏球的神奇成績單。

陳金鋒指出，張奕的球確實目前看來被打安打機率偏高，教練團有在討論，「速度150，也不是不準，球速、角度都沒有很差，但就是有失分，有跟投手教練討論一下問題在哪，目前也才3場，到底是什麼原因會再尋找，幫助他變得更穩定。」

張奕指出，昨天的投球感覺整體不差，但被打的都是失投球。對於被打安打偏多，他說會透過練習修正再修正，也有耳聞球迷熱議他的勝投運、「轉運手」說法，他苦笑回應：「我下次不會了，之後會丟得更好。」

張奕仍會持續放在牛棚，至於轉任先發的計畫暫時沒有。陳金鋒表示，半季加入的選手，要調整定位時間比較沒那麼充裕，「本來先發投手就固定，同樣的時間做同樣的事，需要一點時間適應，會先讓他持續放在牛棚。」

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張奕 牛棚 陳金鋒

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