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中職圖輯／領先遭逆轉後再逆轉 富邦4：3勝雄鷹

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將張進德（中）追平比分為球隊奠下勝基，賽後成為MVP的他受到隊友潑水慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將張進德（中）追平比分為球隊奠下勝基，賽後成為MVP的他受到隊友潑水慶賀。記者許正宏／攝影

中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將派出黃保羅擔任先發主投，而台鋼雄鷹則由江承諺掛帥迎戰爭奪勝場，兩隊先發投手都繳出一場內容不俗的好投，雄鷹左投江承諺投6局被敲6安打、失2分（責失1分），悍將黃保羅則是6.2局、97球、6次三振都寫下生涯單場新高，被敲7安打、失2分，雙雙無關勝敗收場。

富邦悍將在3局下由林哲瑄、王正棠先後敲安，張育成在一、二壘有人的打席，打出三壘的滾地球眼看形成雙殺，二壘手吳念庭傳一壘發生失誤，讓悍將跑回第1分。第4局董子恩一壘打、申皓瑋二壘打串連再下一城。

第7局台鋼雄鷹張肇元敲出內野安打，下一棒王柏融打向左邊方向的平飛球，靠對手意外拿下一支二壘打。吳念庭再揮出二壘打、一棒帶有兩分打點追平戰局，雙方2：2平手局面，8局上台鋼雄鷹魔鷹、王柏融兩支二壘打，讓雄鷹攻下超前分。

8局下富邦悍將王正棠安打、張育成觸身球上壘，池恩齊代打執行短打點出內野安打，滿壘無人出局推出張進德代打，敲出追平安打，最後戴培峰補上高飛犧牲打，為悍將攻下超前分。

終場富邦悍將以4：3勝台鋼雄鷹，對雄鷹取得4勝1敗，在大巨蛋內勝率高達8成。

中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，8局上台鋼雄鷹魔鷹（圖）、王柏融兩支二壘打，讓雄鷹攻下超前分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，8局上台鋼雄鷹魔鷹（圖）、王柏融兩支二壘打，讓雄鷹攻下超前分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將在第4局董子恩一壘打、申皓瑋（圖）二壘打串連再下一城。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將在第4局董子恩一壘打、申皓瑋（圖）二壘打串連再下一城。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將張進德（右）追平比分為球隊奠下勝基，賽後成為MVP的他受到隊友潑水慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將張進德（右）追平比分為球隊奠下勝基，賽後成為MVP的他受到隊友潑水慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將在3局下由林哲瑄先敲安，開啟一波打擊火力。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將在3局下由林哲瑄先敲安，開啟一波打擊火力。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，8局下富邦悍將滿壘無人出局推出張進德（左）代打，敲出追平安打。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，8局下富邦悍將滿壘無人出局推出張進德（左）代打，敲出追平安打。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將在3局下由林哲瑄、王正棠先後敲安，張育成（圖）在一、二壘有人的打席，打出三壘的滾地球眼看形成雙殺，二壘手吳念庭傳一壘發生失誤，讓悍將跑回第1分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將在3局下由林哲瑄、王正棠先後敲安，張育成（圖）在一、二壘有人的打席，打出三壘的滾地球眼看形成雙殺，二壘手吳念庭傳一壘發生失誤，讓悍將跑回第1分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，8局下富邦悍將滿壘無人出局推出張進德代打，敲出追平安打。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，8局下富邦悍將滿壘無人出局推出張進德代打，敲出追平安打。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，台鋼雄鷹第7局吳念庭（圖）揮出二壘打、一棒帶有兩分打點追平戰局，雙方2：2平手局面。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，台鋼雄鷹第7局吳念庭（圖）揮出二壘打、一棒帶有兩分打點追平戰局，雙方2：2平手局面。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將在第4局董子恩（圖）一壘打、申皓瑋二壘打串連再下一城。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將在第4局董子恩（圖）一壘打、申皓瑋二壘打串連再下一城。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將在3局下由林哲瑄先敲安，王正棠（圖）緊跟著敲出安打，開啟一波打擊火力。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將在3局下由林哲瑄先敲安，王正棠（圖）緊跟著敲出安打，開啟一波打擊火力。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，台鋼雄鷹第7局張肇元敲出內野安打。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，台鋼雄鷹第7局張肇元敲出內野安打。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，8局下富邦悍將追平比分，最後戴培峰（圖）補上高飛犧牲打，為悍將攻下超前分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，8局下富邦悍將追平比分，最後戴培峰（圖）補上高飛犧牲打，為悍將攻下超前分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，8局上台鋼雄鷹魔鷹、王柏融（圖）兩支二壘打，讓雄鷹攻下超前分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，8局上台鋼雄鷹魔鷹、王柏融（圖）兩支二壘打，讓雄鷹攻下超前分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，台鋼雄鷹第7局王柏融（圖）打向左邊方向的平飛球，靠對手意外拿下一支二壘打。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，台鋼雄鷹第7局王柏融（圖）打向左邊方向的平飛球，靠對手意外拿下一支二壘打。記者許正宏／攝影

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台鋼雄鷹 富邦悍將

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