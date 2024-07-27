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中職／勝騎士8局好投、林安可開轟 統一獅完封龍隊

中央社／ 台北27日電
統一獅洋投勝騎士繳8局無失分好投。 圖／統一獅隊提供
統一獅洋投勝騎士繳8局無失分好投。 圖／統一獅隊提供

中職今天在台南棒球場的賽事，統一獅洋投勝騎士繳8局無失分好投，加上林安可開轟以2比0擊退味全龍，勝騎士奪下本季第11勝；另一場在桃園，中信兄弟以3比1擊敗樂天桃猿

林安可在4局下從鋼龍（Drew Gagnon）手中轟出2分砲，是他本季第14轟，也幫助獅隊奪下全場唯一分數，最終獅隊就以2比0擊敗龍隊，中止2連敗。

獅隊先發投手勝騎士（Mario Sanchez）今天用102球投8局，被敲5支安打，投1次保送、6次三振，沒有失分繳出好投，奪下本季第11勝，仍是目前中職勝投王，也獲選為單場MVP；接著邱浩鈞雖然投1局被敲2支安打，不過力保不失分，讓龍隊遭完封。

另一場在桃園棒球場的賽事，1局下樂天桃猿就靠著陳晨威敲出三壘安打，林泓育再補上安打，率先攻下1分；不過2局上中信兄弟一、三壘有人時，高宇杰敲出安打追平比數，6局上王威晨、許基宏、曾頌恩接連敲安打超前，7局上再添1分，終場兄弟以3比1獲勝。

兄弟先發投手艾士特（Eric Stout）此戰用101球投7局，被敲6支安打，投1次保送、6次三振，僅失1分，奪下本季第8勝，獲選為MVP。

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