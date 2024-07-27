中職／鋒總問準備好了嗎？張進德超自信語氣給回覆
富邦悍將隊今天以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，8局下面臨1分落後，兩度啟用代打都建功，張進德當時面對總教練陳金鋒詢問「準備好了嗎？」張進德說：「我很自信、很肯定說，我準備好了！」
悍將由黃保羅先發6.2局失2分，前6局未失分，但2：0領先在第7局失守，滿壘之際被吳念庭敲出二壘打、帶有2分打點。雄鷹進一步在張奕負責的第8局由魔鷹、王柏融兩支二壘打串連，攻下超前分。
8局下面對王躍霖，悍將也出現大好契機，王正棠安打、張育成觸身球上壘，池恩齊代打第四棒范國宸的棒次，執行短打點出內野安打，滿壘無人出局推出張進德代打，敲出追平安打；雄鷹換上左投賴鴻誠，戴培峰補上高飛犧牲打，為悍將攻下超前分。
對於兩棒關鍵代打，陳金鋒指出，代打換下第四棒不常見，但當下執行短打是共同目標，「結果不一定會贏，但大家目標一致就是做下去，短打就是共同目標，盡所能去幫助球隊。」啟用張進德代打直接攻擊，陳金鋒則提到，高飛球可能就有分數的狀況，「阿德擊球能力會比國麟好，國麟前三次擊球狀況也確實沒那麼好。」
張進德則說，當時鋒哥問自己「準備好了嗎？」他用自信、肯定的語氣回覆，上去就是專注攻擊自己可以攻擊的球。可以敲出關鍵安打，「他（張育成）也替我開心吧！兄弟在同一隊，為彼此加油打氣。」他也說第一次在家人面前拿到單場MVP，感覺很不一樣，「謝謝我的隊友，讓我有這個機會。」
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