快訊

「最狂開幕儀式」巴黎奧運這表演太震撼 日網友：在日本一定無法呈現

七期豪宅高樓婦竟無防護高空擦玻璃…玩命畫面曝光 驚動台中市府

黃捷點名4藍委「颱風天人去哪了？」 他反抓3大漏洞：愛說謊又雙標

中職／鋒總問準備好了嗎？張進德超自信語氣給回覆

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張進德關鍵代打敲出追平安打。記者許正宏／攝影
張進德關鍵代打敲出追平安打。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊今天以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，8局下面臨1分落後，兩度啟用代打都建功，張進德當時面對總教練陳金鋒詢問「準備好了嗎？」張進德說：「我很自信、很肯定說，我準備好了！」

悍將由黃保羅先發6.2局失2分，前6局未失分，但2：0領先在第7局失守，滿壘之際被吳念庭敲出二壘打、帶有2分打點。雄鷹進一步在張奕負責的第8局由魔鷹、王柏融兩支二壘打串連，攻下超前分。

8局下面對王躍霖，悍將也出現大好契機，王正棠安打、張育成觸身球上壘，池恩齊代打第四棒范國宸的棒次，執行短打點出內野安打，滿壘無人出局推出張進德代打，敲出追平安打；雄鷹換上左投賴鴻誠，戴培峰補上高飛犧牲打，為悍將攻下超前分。

對於兩棒關鍵代打，陳金鋒指出，代打換下第四棒不常見，但當下執行短打是共同目標，「結果不一定會贏，但大家目標一致就是做下去，短打就是共同目標，盡所能去幫助球隊。」啟用張進德代打直接攻擊，陳金鋒則提到，高飛球可能就有分數的狀況，「阿德擊球能力會比國麟好，國麟前三次擊球狀況也確實沒那麼好。」

張進德則說，當時鋒哥問自己「準備好了嗎？」他用自信、肯定的語氣回覆，上去就是專注攻擊自己可以攻擊的球。可以敲出關鍵安打，「他（張育成）也替我開心吧！兄弟在同一隊，為彼此加油打氣。」他也說第一次在家人面前拿到單場MVP，感覺很不一樣，「謝謝我的隊友，讓我有這個機會。」

張進德關鍵代打敲出追平安打。記者許正宏／攝影
張進德關鍵代打敲出追平安打。記者許正宏／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

張進德 陳金鋒

延伸閱讀

中職／張進德滿壘代打建功 悍將逆轉雄鷹的逆轉

中職／視線無法不跟著張育成 李宗賢：哲瑄也很享受

中職／張進德兄弟邀家人到大巨蛋 阿嬤見張育成掉淚

中職／以前只能1年1見 張育成包10多張票邀阿嬤體驗大巨蛋

相關新聞

中職／張進德滿壘代打建功 悍將逆轉雄鷹的逆轉

富邦悍將隊延續在台北大巨蛋的贏球氣勢，今天儘管在8局上一度面臨落後，但8局下連續兩棒代打建功，變出一場逆轉再逆轉的比賽，...

中職／看MLB三振影片意象訓練 黃保羅投出3項新高數據

富邦悍將隊今天以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，黃保羅無關勝敗，但繳出一場6.2局失2分優質先發，賽後笑曝賽前看大聯盟highli...

中職／飛越曼尼障礙！大巨蛋吸21000人破悍將隊史紀錄

富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋，各種加分元素到齊，今天激出2萬1000人進場，刷新悍將隊...

中職／鋒總問準備好了嗎？張進德超自信語氣給回覆

富邦悍將隊今天以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，8局下面臨1分落後，兩度啟用代打都建功，張進德當時面對總教練陳金鋒詢問「準備好了嗎...

中職／悍將邀韓職起亞虎啦啦隊 李珠珢驚訝大巨蛋規模

中職富邦悍將今天在台北大巨蛋舉辦主場賽事，邀請到韓職起亞虎啦啦隊女孩到場應援，最近因「出局舞」爆紅的李珠珢相當受到關注，...

中職／郭阜林轉隊首戰就敲雙安 為高雄貢獻2萬很開心

剛被交易到中職台鋼雄鷹的郭阜林，昨天首度在雄鷹出賽就敲雙安，也貢獻了2萬元的高雄賑災捐款。郭阜林今天表示，其實過了首局就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。