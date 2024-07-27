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中職／看MLB三振影片意象訓練 黃保羅投出3項新高數據

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
黃保羅無關勝敗，但繳出一場6.2局失2分優質先發。 記者許正宏／攝影
黃保羅無關勝敗，但繳出一場6.2局失2分優質先發。 記者許正宏／攝影

富邦悍將隊今天以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，黃保羅無關勝敗，但繳出一場6.2局失2分優質先發，賽後笑曝賽前看大聯盟highlight意象訓練，今天剛好看了5.1局投出9次三振的千賀滉大。

黃保羅先發6.2局、97球、6次三振都寫下生涯單場新高，被敲7安打、失2分，前6局未失分，第7局先讓張肇元敲內野安打，王柏融打向左邊方向的平飛球，張育成嘗試挑接抓不下來，反而減慢這球速度，讓左外野手王正棠必須多花一些時間追球，意外幫對手「碰」出一支二壘打。黃保羅再對杜家明投出保送，滿壘之際K掉藍寅倫，但過不了「得點圈之鬼」吳念庭這一關，遭他揮出二壘打、一棒帶有兩分打點追平戰局。

黃保羅無關勝敗，但繳出一場6.2局失2分優質先發。 記者許正宏／攝影
黃保羅無關勝敗，但繳出一場6.2局失2分優質先發。 記者許正宏／攝影

「比較可惜是念庭那顆指叉，應該再低一點，浮起來剛好掉到好球帶。」黃保羅賽後談到自己的表現，除了這支打掉領先的安打，他說：「還有上一個保送。」都是比較不滿意的地方。

首度在大巨蛋投球，黃保羅笑答有點冷，但是否為球數、局數拉長的關鍵，他說：「我也不知道欸！應該是自己比較興奮吧！賽前都會看大聯盟影片，看三振多的影片意象訓練，看能不能夠跟他們一樣，像今天就有看千賀滉大。」被誇所以今天指叉效果不錯，他苦笑說：「還是被打安打啊！」

黃保羅無關勝敗，但繳出一場6.2局失2分優質先發。記者許正宏／攝影
黃保羅無關勝敗，但繳出一場6.2局失2分優質先發。記者許正宏／攝影

黃保羅也透露，相比春訓時，球速有掉一些，但相對來說現在控球也比較好一點，「還要再學習球速拉快一點，局數也可以拉長。」對於球速下修，他表態不擔心，「還好，自己投起來身體反饋是好的、是滿順的。」

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