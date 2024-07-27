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中職／張進德滿壘代打建功 悍將逆轉雄鷹的逆轉
富邦悍將隊延續在台北大巨蛋的贏球氣勢，今天儘管在8局上一度面臨落後，但8局下連續兩棒代打建功，變出一場逆轉再逆轉的比賽，悍將終場以4：3擊敗雄鷹，取得3連勝。
兩隊先發投手都繳出一場內容不俗的好投，雄鷹左投江承諺投6局被敲6安打、失2分（責失1分），悍將黃保羅則是6.2局、97球、6次三振都寫下生涯單場新高，被敲7安打、失2分，雙雙無關勝敗收場。
悍將打線在3局下林哲瑄、王正棠先後敲安，張育成在一、二壘有人的打席，打出三壘的滾地球眼看形成雙殺，二壘手吳念庭傳一壘發生失誤，讓悍將跑回第1分，第4局董子恩一壘打、申皓瑋二壘打串連再下一城。
黃保羅前6局未失分，第7局先讓張肇元敲內野安打，王柏融打向左邊方向的平飛球，張育成嘗試挑接抓不下來，反而減慢這球速度，讓左外野手王正棠必須多花一些時間追球，意外幫對手「碰」出一支二壘打。黃保羅再對杜家明投出保送，滿壘之際K掉藍寅倫，但過不了「得點圈之鬼」吳念庭這一關，遭他揮出二壘打、一棒帶有兩分打點追平戰局。
2：2平手局面，先在張奕把關的8局上出現動搖，挨了魔鷹、王柏融兩支二壘打，雄鷹攻下超前分。
8局下面對王躍霖，悍將也出現大好契機，王正棠安打、張育成觸身球上壘，池恩齊代打執行短打點出內野安打，滿壘無人出局推出張進德代打，敲出追平安打；雄鷹換上左投賴鴻誠，戴培峰補上高飛犧牲打，為悍將攻下超前分。
悍將本季至今共在大巨蛋打5場比賽，對手全是雄鷹，取得4勝1敗，蛋內勝率高達8成。
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