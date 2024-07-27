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中職／悍將邀韓職起亞虎啦啦隊 李珠珢驚訝大巨蛋規模

中央社／ 台北27日電
富邦悍將在大巨蛋主場連2天舉辦「G!POP流行音樂節」，請來起亞虎啦啦隊來台交流，朴星垠（左起）、劉世彬、金韓拿、鄭嘉睿、朴信妃、李珠珢5名起亞虎啦啦隊出席拍照會，並在賽前表演與球迷同樂。記者許正宏／攝影
富邦悍將在大巨蛋主場連2天舉辦「G!POP流行音樂節」，請來起亞虎啦啦隊來台交流，朴星垠（左起）、劉世彬、金韓拿、鄭嘉睿、朴信妃、李珠珢5名起亞虎啦啦隊出席拍照會，並在賽前表演與球迷同樂。記者許正宏／攝影

中職富邦悍將今天在台北大巨蛋舉辦主場賽事，邀請到韓職起亞虎啦啦隊女孩到場應援，最近因「出局舞」爆紅的李珠珢相當受到關注，她直呼，大巨蛋的規模很大，設施也很方便。

悍將在今天、明天於大巨蛋舉辦的賽事，邀請6名起亞虎啦啦隊女孩金韓拿、李珠珢、朴星垠、劉世彬、朴信妃、鄭嘉睿到場一起應援，年僅20歲的李珠珢近期人氣相當高。李珠珢今天受訪時也笑說：「我在補妝後跳出局舞的影片，無意間多了非常多粉絲，對此非常感謝。」

對於踏進台北大巨蛋的感覺，李珠珢則表示，大巨蛋的休息室設施不僅對選手、對啦啦隊來說也非常便利，而且球場規模很大、非常震撼。

隊長金韓拿表示，這次是首次來台灣，「看到很多熱情的球迷很開心，我自己很喜歡麻辣的食物，臭豆腐也想挑戰看看。」隊員朴信妃以前曾與悍將的韓籍啦啦隊李雅英、南珉貞一起共事過，她表示，「看到姊姊們在台灣應援的模樣非常帥氣，也非常尊敬。」

此外，6月在新莊棒球場曾發生過有球迷帶「冰粽」丟在啦啦隊員腿上的事件，昨天「冰粽哥」又現身大巨蛋，使用釣竿試圖想拿信件給李雅英，被列為禁止進入富邦悍將主場名單。悍將球團也表示，今天特別安排了2組保鑣在一、三壘側保護女孩們的安全。

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中職 啦啦隊 富邦悍將

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