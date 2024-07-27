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中職／飛越曼尼障礙！大巨蛋吸21000人破悍將隊史紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋，各種加分元素到齊，今天激出2萬1000人進場，刷新悍將隊史（含前身）單場最高票房紀錄，也是今年第5支在台北大巨蛋票房破2萬的球隊。

悍將隊史單場最高票房紀錄來自2013年3月27日，當時隊名仍是義大犀牛隊，史上最大咖洋砲曼尼在主場澄清湖棒球場首戰，吸引2萬人進場。張育成帶領悍將飛越「曼尼障礙」，今天一舉寫下隊史票房新高，悍將球團表示，今天B1及L2可售座位已完售，今日觀眾人數為2萬1000位。

富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋。記者許正宏／攝影

悍將今明兩天舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，邀請南韓職棒起亞虎啦啦隊共襄盛舉，6位來台女孩包括隊長金韓拿、李珠珢、朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬，賽前與也Fubon Angels共同演出，不僅場上較勁，場邊也有美麗嬌點。

此外，悍將此戰原訂邀請國防部長顧立雄擔任開球嘉賓，因近日颱風災情，國防部派遣官兵協助救災，國防部長關心任務執行狀況，以及弟兄姐妹們的辛勞，今日特別去探視慰問，無法前來開球，改由儀隊隊長林肯民少校擔任開球嘉賓，悍將的「國防部長」張育成為他接捕。

台北大巨蛋本季各隊超過2萬人場次

中信兄弟 3

味全龍 3

台鋼雄鷹 1

統一獅 1

富邦悍將 1

樂天桃猿 0

富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋，部署保鑣、警力，保護Fubon Angels及起亞虎隊啦啦隊女孩安全。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋，部署保鑣、警力，保護Fubon Angels及起亞虎隊啦啦隊女孩安全。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋，部署保鑣、警力，保護Fubon Angels及起亞虎隊啦啦隊女孩安全。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋，部署保鑣、警力，保護Fubon Angels及起亞虎隊啦啦隊女孩安全。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋，部署保鑣、警力，保護Fubon Angels及起亞虎隊啦啦隊女孩安全。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊年度重點主題日「G!POP流行音樂節」攻進台北大巨蛋，部署保鑣、警力，保護Fubon Angels及起亞虎隊啦啦隊女孩安全。記者許正宏／攝影

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