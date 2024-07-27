中職／石毛宏典來台為雙獅會開球 爆料郭泰源偷懶被罵

統一獅隊今、明天舉辦「台日雙獅交流主題日」，邀請日職西武獅隊至台南棒球場交流，今天重磅邀請西武傳奇球星石毛宏典，他想起當時因郭泰源球速太快日職打者難以應付，有時會偷懶，讓石毛宏典忍不住念了一下：「你給我認真投。」

台南棒球場近期充滿日式氣息，不僅掛滿印著「L」的紅、藍、白燈籠和「必勝」鳥居，也有章魚燒、烤團子等特色美食，更設置日職太平洋聯盟與西武鐵道攤位，使球迷一秒置身於日本。

今日場外活動除了有雙獅吉祥物拍照見面會及啦啦隊演出，更有石毛宏典見面會，這是石毛宏典第三次來到台灣，他表示，首次來台是因為郭泰源婚禮，第二次是跟歐力士隊一同來台灣比賽，此次來台南看到街道覺得十分有元氣。

石毛宏典效力於西武獅逾十年，曾與「東方特快車」郭泰源共同組成黃金世代，當時西武獅風潮更席捲全台，昨日石毛宏典也前往大巨蛋與郭泰源打招呼。

石毛宏典對郭泰源的印象依然沒變，他說：「郭泰源的手仍舊纖細，但那時他的球速能到156、157公里，甚至曾在日本職棒拿到類似速球王的獎項。」

石毛宏典更透露因為當時日職打者無法打到這種球速，郭泰源會有點偷懶，石毛宏典就會走到投手丘告訴他：「你給我認真投，不要讓我那麼累。」

石毛宏典逗趣地表示，因為自己成為隊長，西武獅有陣子很強大，每年選秀會他們都制定策略，團隊內部也有優秀教練知道如何去運籌選手的角色分配，加上選手之間互相傳承經驗，造就一支良好球隊。

石毛宏典在活動開始前觀摩統一獅球員練習，他表示選手都十分年輕且帥氣，也很意外有許多年輕及女性球迷進場支持。

石毛宏典今日擔任開球嘉賓，捕手則是子弟兵玉木朋孝，一同為本場賽事開出好球，石毛宏典曾在2002、2003年擔任歐力士藍浪隊監督，玉木朋孝曾是他的子弟兵，今天在台南球場再度相遇，互相交流和傳授經驗。

石毛宏典先開玩笑說：「玉木朋孝雖然不像自己如此優秀。」但立刻補充，「他一定是比任何選手還要認真看待棒球。」對於玉木朋孝有「魔鬼教練」之稱，石毛宏典認為在棒球的生態，每一分一秒都很重要，反而應該要更加嚴謹與嚴厲。