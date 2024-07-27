中職／起亞虎啦啦隊來台應援 三軍儀隊開場表演
中華職棒今天在台北大巨蛋由富邦悍將出戰台鋼雄鷹，富邦悍將請來起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來台進行交流，朴星垠、劉世彬、金韓拿、鄭嘉睿、朴信妃、李珠珢5名起亞虎啦啦隊出席拍照會，並在賽前表演與Fubon Angels啦啦隊一同開場表演，於賽中一起跟球迷同樂，而國防部三軍儀隊也進行開場表演，以整齊劃一的操槍動作展現紀律，原國防部長顧立雄要開球，因颱風勘災而換三軍儀隊隊長林肯民上校到場開球。
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