中職／郭阜林轉隊首戰就敲雙安 為高雄貢獻2萬很開心

剛被交易到中職台鋼雄鷹的郭阜林，昨天首度在雄鷹出賽就敲雙安，也貢獻了2萬元的高雄賑災捐款。郭阜林今天表示，其實過了首局就慢慢有安定感，能對高雄做出小貢獻很高興。

雄鷹24日宣布用現金轉隊費與統一獅隊交易，換來33歲內野手郭阜林，昨天在大巨蛋與富邦悍將交手的賽事，郭阜林就馬上先發守三壘、打第7棒。郭阜林昨天賽前受訪時笑說自己相當緊張，連腳都在抖，不過昨天第2局首打席就敲安打，最終4打數敲2支安打。

郭阜林今天表示，其實昨天第1局守備完心情就比較安定，敲安打之後更加分，「因為太久沒有高張力比賽，如果掌握到一軍比賽節奏，就會有比較多安定感。」至於守備上與隊友配合，郭阜林指出，暗號其實都大同小異，「比賽就是臨場反應，最重要是場上的溝通、指揮等等，用喊聲即時溝通。」

這次颱風凱米侵襲造成高雄嚴重災情，身為高雄在地球隊的雄鷹昨天宣布，為了表達對災後重建的關懷與支持，這3天賽事只要團隊敲出1支安打，就會捐助新台幣1萬元協助賑災。雄鷹昨天一共敲出9支安打，因此1場比賽就捐了9萬元。

其中貢獻2萬元的郭阜林指出，昨天賽前總教練洪一中在集合時就有說這件事，「我覺得很有意義，昨天又打了2支更開心，可以做出一些小小貢獻。」家住台南的郭阜林表示，家裡沒有受到颱風影響，不過阿姨住在高雄，「這次很嚴重，也希望受災戶可以平安度過，趕緊度過這個難關。」