聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／視線無法不跟著張育成 李宗賢：哲瑄也很享受
張育成來到富邦悍將隊後，李宗賢在守備上當他的鄰居、打線上當他的「滷蛋」，激出一張稱職的成績單，李宗賢透露有這位大聯盟級隊友，選手們都抱持欣賞角度，「我都偷偷和育成說，我都偷偷欣賞他。」
李宗賢開季打擊狀況低迷，轉折點出現在5月19日被回傳球打到左腳，休息了半個月重返賽場，在這之後球棒急速升溫，以3成31打擊率敲出45支安打，包括11支二壘打、2支三壘打、1支全壘打，從一度跌到1字頭的打擊率逐步拉抬到2成73。若從張育成加入戰線的7月12日開始，李宗賢在第一棒的位置，更是繳出打擊率0.444、上壘率0.483。
談到張育成，李宗賢說：「看他打、看他守，都覺得很自在，順暢的節奏在比賽，看他比賽也體會得到，就是一個感染力，比賽就是把他的最大特色展現出來，他是個很享受的球員。」
張育成也會提供自己的經驗談，像是自在一點的心態、專注的方式去投入比賽，聽起來很玄，他解釋，「我有注意到，他不會一直處在高壓，有時候在投手看暗號時，會動一動身體、讓自己節奏放慢，投手投出去時反而會更專注，他給我的感覺是這樣。」他也曾跟張育成問到碰到壘上狀況時怎麼守，「他是說想得簡單一點，球來就接就好，心態比較不會那麼緊繃。」
身為悍將新二游搭檔，李宗賢指出，張育成的處理球簡潔有力又快，和一般在接要求確實，節奏上有點不一樣，這也讓他督促自己，「要跟上去做搭配，必須更明確一點。」不只自己，悍將隊友們也都抱持欣賞角度，「哲瑄也有說，看他打擊很享受，揮擊乾淨俐落。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言