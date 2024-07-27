中職／張進德兄弟邀家人到大巨蛋 阿嬤見張育成掉淚

中職富邦悍將昨天起在台北大巨蛋辦主場3連戰，張進德、張育成兄弟也特別邀在台東的家人來看球，想要讓家人體驗舒適的大巨蛋，阿嬤更是因為太久沒有見到張育成而激動落淚。

張進德在家中5兄弟中是老大，弟弟張育成今年加盟悍將之後，兄弟倆成為隊友。張進德、張育成昨天邀家人到大巨蛋現場看球，阿嬤也感動落淚，張進德表示，家人是走南迴上台北，「少說也要6到8個小時，因為阿嬤坐火車不方便，表哥專程載他們上來。」

張進德指出，從小阿嬤就常去看他們打球，「國小、國中每一場都會到，很支持我們，而且我們很常都是給阿嬤、姑姑顧，阿嬤最厲害的料理是雞湯，還會訂羊奶給我們喝，不喝會被罵。」雖然這次姑姑沒有來，張進德也特別提到很感謝姑姑的養育之恩，「從小住在山上，都是她打理我們的生活，很辛苦。」

張育成則表示，前幾年因為自己都在美國打球，阿嬤很少到現場看他，上次是去年的世界棒球經典賽，如今自己已經回國打球，他說：「趁著這次在大巨蛋沒有外面那麼炎熱，邀他們體驗一下巨蛋舒服的感覺，而且巨蛋也有無障礙空間。」

看到昨天阿嬤掉淚，張育成也說：「她昨天用眼淚跟我們說話，因為太久沒有見到了，本來一年見一次，休賽季才會見到，現在回來她很開心。」張育成也回憶，小時候如果釘鞋、手套壞掉了，都是阿嬤會買給他們。