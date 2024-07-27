中職／補妝版出局舞紅到台灣 李珠珢沒想到那麼受歡迎

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聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」今天在台北大巨蛋登場，邀請南韓職棒起亞虎隊啦啦隊來台。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」今天在台北大巨蛋登場，邀請南韓職棒起亞虎隊啦啦隊來台。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」今天在台北大巨蛋登場，邀請南韓職棒起亞虎隊啦啦隊來台，其中也包括近期因為出局舞爆紅的19歲女神李珠珢，今天與台鋼雄鷹隊之戰，6局上一、三壘側都將上映這首職棒洗腦神曲。

「KIA TIGERS CHEERLEADER」這次來台陣容堅強，包括隊長金韓拿、李珠珢、朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6人，不僅會與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上大巨蛋的應援舞台，帶來原汁原味最紅的起亞虎韓式應援。

起亞虎啦啦隊來台，從一下飛機就感受到台灣粉絲的熱情，劉世彬表示，知道出局舞在台灣很紅，得知有那麼多粉絲都知道出局舞，也覺得很神奇。

李珠珢因補妝版的出局舞，成為近期聲量最高的啦啦隊女神，她對此害羞回應，補妝版的出局舞影片，受到那麼大的歡迎，自己也覺得意想不到，因此多了很多粉絲，覺得很感謝。

Fubon Angels陣中有3位韓籍女孩，其中也有起亞虎女孩們的舊識，朴信妃就提到，與李雅英在起亞虎一起合作過兩年，和南珉貞也有一起應援過的經驗，看到她們在Fubon Angels的表現，也為她們感到很開心、很驕傲。

這回韓職、中職兩隊啦啦隊女孩交流，鄭嘉睿表示，如果可以成為每年例行活動，自己也會很期待每年這個時刻到來。被問到想要嘗試的台灣食物，隊長金韓拿透露，喜歡麻辣的東西，也想要挑戰臭豆腐。

富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」今天在台北大巨蛋登場，邀請南韓職棒起亞虎隊啦啦隊來台。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」今天在台北大巨蛋登場，邀請南韓職棒起亞虎隊啦啦隊來台。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」今天在台北大巨蛋登場，邀請南韓職棒起亞虎隊啦啦隊來台。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」今天在台北大巨蛋登場，邀請南韓職棒起亞虎隊啦啦隊來台。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」今天在台北大巨蛋登場，邀請南韓職棒起亞虎隊啦啦隊來台。記者許正宏／攝影
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Fubon Angels 啦啦隊 韓職

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