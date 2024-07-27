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中職／以前只能1年1見 張育成包10多張票邀阿嬤體驗大巨蛋

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張育成昨天邀請阿嬤等親戚10多人進場看球。圖／富邦悍將隊提供
張育成昨天邀請阿嬤等親戚10多人進場看球。圖／富邦悍將隊提供

在國外打球期間只能一年一見，張育成在加入富邦悍將隊後有不同體驗，趁著台北大巨蛋主場3連戰邀請阿嬤等親戚10多人到場，留下溫馨時刻，張育成也說：「以後有機會，會常常邀請她來。」

張進德、張育成是來自台東的五兄弟中的大哥與老三，張進德早一步投入中職戰場，已有幾次阿嬤到場觀戰，張育成則是首度在中職賽事迎接家鄉親友到場，這回購買大巨蛋一壘側的門票，他笑說：「只剩那一區，本來要買本後，但是都滿了。」

張進德表示，5月悍將到台東比賽時，就有見過阿嬤，這回因為育成回來台灣，特地安排他們來到球場，由表哥開車走南迴遠征，「至少要開6到8小時吧！阿嬤也很久沒看到育成了，出國後就很少碰面。」

張育成回想小時候打球，都是阿嬤幫忙買球具，「只要什麼東西壞了，阿嬤就會幫我們買。」張進德則是最有印象阿嬤準備的早餐，除了饅頭夾蛋外，「她喜歡訂羊奶給我們喝，不喝還會被唸。」

張育成昨天邀請阿嬤等親戚10多人進場看球。圖／富邦悍將隊提供
張育成昨天邀請阿嬤等親戚10多人進場看球。圖／富邦悍將隊提供

張育成誇讚大巨蛋的環境，「沒像外面那麼炎熱，希望她來大巨蛋體驗舒服看球的感覺，巨蛋又有無障礙空間，覺得滿溫馨。」她笑說，阿嬤愛看棒球，但看電視就很緊張了，更何況看現場，「昨天一定更緊張。」至於昨天阿嬤和兩兄弟說了什麼？張育成虧沒忍住眼淚的阿嬤，「她用眼淚和我們說話，太久沒看到我們，以前是一年一見，現在回來台灣就可以常常看到她，超開心的。」

張進德透露，小時候幾乎都是阿嬤、姑姑帶大，對於無法到場的姑姑，有些感性的話想說，「她也有看報紙的習慣，希望她可以看到，我們很感謝她的養育之恩，之前都沒有好好謝謝她，住在深山裡，大部分時間都是她照顧我們的生活飲食，很辛苦，真的很謝謝她，我們現在都長大了，希望她不要擔心我們，我們兄弟會好好照顧自己。」

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