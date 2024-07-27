快訊

超毛！她手機突多1張陌生照片 網友全嚇傻：全身起雞皮疙瘩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／前世情人即將報到 曾峻岳請假1天陪產

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾峻岳迎接女兒「小麥茶」誕生，昨天賽後已經返回台中陪產。圖／富邦悍將隊提供
曾峻岳迎接女兒「小麥茶」誕生，昨天賽後已經返回台中陪產。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋續戰台鋼雄鷹隊，後防少了一位大將，曾峻岳迎接女兒「小麥茶」誕生，昨天賽後已經返回台中陪產。

曾峻岳本季出賽31場、32.1局，防禦率僅1.11，貢獻17中繼2救援，但今天未出現在陣中。悍將球團表示，曾峻岳因新生兒即將出生，向球隊請假1天陪伴妻子待產。

悍將本季以王尉永、曾峻岳、富藍戈組成強悍的勝利組牛棚，若今天需要把關領先，還有季中選秀入隊的張奕可以幫忙分攤。

總教練陳金鋒表示，主要就是這4個人分攤勝利組牛棚工作，少了曾峻岳，就是張奕補上，看比賽狀況決定調度。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

張奕 曾峻岳 牛棚

延伸閱讀

中職／張奕幫忙分攤勝利組工作量 江少慶下半季回歸有機會

中職／生涯首勝被隊友猛虧自己寫劇本 張奕笑說平常有撿垃圾

中職／張奕首次亮相賺到勝投 悍將得3分屠獅中止3連敗

中職／張奕談合約「起碼有收入」 新莊從1局喊到9局好厲害

相關新聞

中職／前世情人即將報到 曾峻岳請假1天陪產

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋續戰台鋼雄鷹隊，後防少了一位大將，曾峻岳迎接女兒「小麥茶」誕生，昨天賽後已經返回台中陪產。

棒球／陳偉殷6局失1分收第5勝 讚隊友火力：我很喜歡

效力美國獨立聯盟的台灣投手陳偉殷今天先發6局僅失1分責失，幫助長島鴨隊以7：4擊敗風暴人隊（Lancaster Stor...

中職／冰粽事件後再有釣竿事件 悍將不忍了：禁止入場

富邦悍將隊6月在新莊棒球場的賽事發生男球迷擅闖管制區強送冰粽事件，球隊今天前進台北大巨蛋作東，同一位球迷再度出奇招接近F...

中職／陳仕朋想拚單季150局 明星賽找嘟嘟挖寶

富邦悍將隊陳仕朋今天雖然被敲出7支安打、投出2次四壞保送只有1次三振，但卻只掉1分、吃完6局，拿下本季第7勝同時也累積9...

中職／張育成大巨蛋首戰敲打點 陳仕朋好投助威悍將

富邦悍將隊本季第二度前進台北大巨蛋當主場，在全台雨勢中唯一開打，與台鋼雄鷹隊展開三連戰，張育成在大巨蛋首戰就貢獻打點，加...

中職／15068人！張育成大巨蛋首戰 創悍將平日票房新高

富邦悍將隊本季第二度造訪台北大巨蛋，也是「國防部長」張育成加盟後第一次，攜帶超高人氣吸引1萬5068人進場，寫下悍將球團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。