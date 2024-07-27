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中職／前世情人即將報到 曾峻岳請假1天陪產
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋續戰台鋼雄鷹隊，後防少了一位大將，曾峻岳迎接女兒「小麥茶」誕生，昨天賽後已經返回台中陪產。
曾峻岳本季出賽31場、32.1局，防禦率僅1.11，貢獻17中繼2救援，但今天未出現在陣中。悍將球團表示，曾峻岳因新生兒即將出生，向球隊請假1天陪伴妻子待產。
悍將本季以王尉永、曾峻岳、富藍戈組成強悍的勝利組牛棚，若今天需要把關領先，還有季中選秀入隊的張奕可以幫忙分攤。
總教練陳金鋒表示，主要就是這4個人分攤勝利組牛棚工作，少了曾峻岳，就是張奕補上，看比賽狀況決定調度。
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